«Мы за три месяца через многое прошли»: Медведева раскрыла подробности отношений с Милохиным

Как отметила фигуристка, люди многое про них придумывают.

Фигуристка Евгения Медведева в подкасте «Шляпа» рассказала о своих отношениях с блогером Даней Милохиным после окончания «Ледникового периода».

«Мы не встречаемся с Даней. Нам всего по 20 лет. Нет повода для этого. Мы за три месяца через многое прошли. Плохого ничего не делали. Люди придумывали про нас многое. Отношения у нас хорошие. Мы общаемся, если вдруг кто-то переживает». Евгения Медведева

По словам Медведевой, она кайфанула на «Ледниковом периоде».

«Съемки уже закончились, но я не буду говорить, кто победил. Я не ожидала, что так все получится. Клевый опыт», — сказала Медведева.

Напомним, что Евгении Медведевой и Дане Милохину приписывали роман. В одном из выпусков они даже поцеловались.

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