«Самая большая любовь во вселенной!»: Харламов трогательно поздравил дочь с днем рождения

Дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус исполнилось 5 января восемь лет. Свой день рождения Настя встретила в Дубае. В 12 часов ночи 4 января актриса пришла с наследницей в магазин, чтобы купить ей игрушку.

А утро 5 января Кристина Асмус начала с украшения воздушными шарами гостиничного номера. «Главное, чтобы Настя раньше времени не проснулась», — сказала звезда «Текста».

Гарик Харламов тоже начал день с мыслями о дочке. В личном блоге он трогательно поздравил наследницу:

«С днем рождения, моя самая большая любовь во вселенной! 8 лет в обед. Все слова лично, подарки лично, а тут просто поздравление от папы. Повторюсь за всеми отцами дочерей, ты у меня самая лучшая девочка в мире! Я тебя очень люблю! С днем рождения!»

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