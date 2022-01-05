Певец Джейсон Деруло избил двоих прохожих после публичного оскорбления

Американскую звезду R&B Джейсона Деруло теперь, наверняка, зауважают русские мужики.

Несмотря на свой статус артиста и кумира миллионов, 32-летний певец не спустил на тормозах попытку оскорбить его и бросился с кулаками на обидчиков прямо в дорогом отеле.

Инцидент произошел в ночь на 4 января 2022 года в Лас-Вегасе. Джейсон спустился на эскалаторе со своим охранником, когда один из зевак крикнул ему: «Эй, Ашер! (это другая звезда западного R&B, — Прим. авт.)», а дальше последовало грубое матерное выражение.

Деруло не смог пропустить это мимо ушей – он заехал кулаком в лицо обидчику, от чего тот рухнул на пол, началась потасовка. Видео с места происшествия опубликовал портал TMZ.

Досталось по лицу еще и другу оскорбившего мужчины, прежде чем служба безопасности отеля разняла дерущихся. Судя по видео, у пострадавших пошла кровь, но это не те травмы, с которыми обращаются в больницу. Полиция отреагировала на инцидент, но возбуждать уголовное дело не стала, так как пострадавшие не подавали заявлений. Деруло отделался только тем, что отель выселил его за устроенный дебош. Малая плата за отстаивание своей чести по законам улиц.

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