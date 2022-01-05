«Давай поженимся!», спасибо!»: Волочкова показала, как прекрасен ее Сергей с голым торсом

Неожиданно для многих завершилось новогоднее шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Анастасия Волочкова привела в студию жениха Сергея, владельца банного комплекса. Однако с первых мгновений стало понятно, что бизнесмен симпатизирует вовсе не невесте, а балерине.

Это заметили и Лариса Гузеева с Розой Сябитовой, которые посоветовали именно им составить пару. Артистка прислушалась к их рекомендации и ушла из студии не одна.

Сейчас Анастасия Волочкова признается, что влюблена. Она уже отметила Новый год с Сергеем, познакомилась с его сыном и улетела с бойфрендом на Мальдивы отдыхать.

В личном блоге знаменитость выложила фото с островов, запечатлевшись рядом с Сергеем. Балерина предстала в мини-бикини, а ее возлюбленный – в пляжных шортах, блистая накаченным торсом и внушительными бицепсами.

«Давай поженимся!», спасибо!» — подписала снимок Волочкова.

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