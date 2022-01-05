«Где-то тихо плачет Решетова и трет бедра скрабом»: пассия Тимати показала загорелые чресла без грамма целлюлита

Новая избранница Тимура Юнусова, 19-летняя Саша Дони, обладает безупречной фигурой. Пышная грудь, осиная талия и бесконечно длинные ноги уже успели свести с ума не одну сотню тысяч поклонников после того, как девушка сошла в публичное пространство благодаря связи с рэпером.

И Сашу не перестают сравнивать с бывшими Тимати. В частности, лицом и волосами девушка, по мнению многих фанатов, похожа на Алену Шишкову, а фигурой и шпагатами – на Настю Решетову.

Новое фото Саши Дони из Дубая вновь заставило фолловеров вздрогнуть и упомянуть бывшую пассию Тимати с намеком на то, что теперь Решетова не столь стройна, не в пример изящной и статной Саше. Девушка красиво возлежала на полу, подняв ноги и продемонстрировав безупречные бедра без малейшего намека на целлюлит и лишний объем.

«Где-то тихо плачет Решетова и трет бедра скрабом», — заметил кто-то.

Ранее мы рассказывали, что располневшая Анастасия Решетова нарядилась в костюм не по размеру, отчего пуговки едва выдерживали напряжение, чтобы не порваться.

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