И внешность, и чувство юмора: дочь Гарика Харламова Настя выросла его копией

Семилетие наследница Харламова и Асмус встретила в Дубае.

5 января дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус исполнилось 7 лет. Свой день рождения наследница артистов встретила в Дубае.

Звезда «Текста» показала в личном логе, как сейчас выглядит Настя. Оказалось, что она выросла копией своего отца, но на девичий манер. Это замечают многие поклонники знаменитостей.

Один из фолловеров написал в Instagram Кристины Асмус: «Кристина, не обижайтесь, но Настя очень похожа на Гарика». «А почему я должна обижаться? Я рада», — ответила актриса.

Кроме внешности, Настя явно унаследовала чувство юмора своего отца. Она пошутила над мамой, засунув ей в рот необычную конфету – червячка из мармелада. Родительница в ужасе выплюнула ее, рассмешив дочь.

А на прогулке по Дубаю Настя сорвала колосок и назвала его Людой, уже искренне позабавив мать.

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