В ожидании Тимати: обтянув объемистые прелести трикотажем, новая пассия рэпера легла на пол и задрала ногу

Пока Тимати проводит время с наследником от Насти Решетовой в Дубае, его новая пассия, 19-летняя Саша Дони, истомилась в ожидании. Девушка уже как следует отдохнула на курорте, повеселилась и назагоралась и теперь от тоски решила развлечься на полу.

Обтянув на пышные прелести трикотажное платье-халат с прорезями на груди, Саша Дони красиво расположилась на полу. Одну загорелую ногу она подняла наверх, второй кокетливо скрыла то, что должно быть не на виду.

Кадр привел в исступление подписчиков, который усыпали красотку комплиментами. Кто-то даже посоветовал бросать рэпера и не терять на него время.

«Нравится мне такая фигура, худенькая и груди клевые, мой типаж!», «Огонь!», «Красота женского тела», «Какая красивая у вас фигура», «Обалдеть!», «Кого ждем лежим?» ,- пишут в комментариях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!