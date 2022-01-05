Как Снегурочка: Лиза Галкина появилась на новогодней елке в белом платье и туфельках в тон

Дочка Пугачевой и Галкина повеселилась с братиком на детском празднике.

Помимо новогоднего праздника в собственном замке, Лиза и Гарри Галкины побывали еще на одной на новогодней елке. Вместе с другими детьми дочка и сын Пугачевой смогли вдоволь повеселиться, потанцевать и поиграть, а также успели пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Лиза Галкина на празднике сама выглядела как внучка доброго волшебника. Девочка нарядилась в белое платье с пышной юбкой, туфельки в тон, а красивую прическу украсили два белых бантика.

Без лишней скромности дочка Пугачевой и Галкина читала Деду Морозу стихи, участвовала в конкурсах, приветствовала Тигра, пришедшего в гости. Словом, повеселилась девочка так, как это делают все дети в ее возрасте.

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