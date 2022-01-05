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«Молодцы!»: Авербух не смог пройти мимо любовного воркования сына с возлюбленной

17-летний наследник фигуриста от Ирины Лобачевой уже строит любовь.

«Молодцы!»: Авербух не смог пройти мимо любовного воркования сына с возлюбленной
Ирина Лобачева и Илья Авербух. Фото Global Look Press

Первенец олимпийского чемпиона в танцах на льду Ильи Авербуха, 17-летний Мартин, уже всерьез строит любовь. Его избранницей стала ровесница София из Ростова-на-Дону, которую юноша представил родным. Более того, они все вместе встретили Новый год, а Лиза Арзамасова даже доверила девушке понянчить своего малыша Льва.

В каникулы Мартин и его девушка не расстаются. Накануне они побывали на катке на Красной площади и устроили небольшую фотосессию типа love story. Когда Авербух-старший увидел кадры сына, воркующего с возлюбленной, то не смог промолчать.

Мартин Авербух с девушкой. Фото: instagram.com/martin_averbukh/

«Молодцы!», — написал звездный отец под снимками сына в Instagram.

Напомним, что Мартин Авербух родился в браке фигуриста с Ириной Лобачевой. После развода пары наследник остался жить с отцом.

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