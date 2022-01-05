Отплясывала, только пятки сверкали: Лиза Галкина станцевала шафл так круто, что другие дети не смогли повторить

На каникулах дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза стали гостями на рождественской елке. Вместе с другими маленькими участниками звездные наследники с удовольствием повеселились на празднике.

Когда появились Дед Мороз и Снегурочка, началась череда конкурсов от волшебника. Дети быстро включились в игру, и во время одного из танцевальных испытаний Лиза Галкина смогла показать настоящий класс.

По условиям игры главный заводила показывает танец, а остальные детки за ним повторяют. Лиза Галкина пустилась в пляс, только пятки сверкали: она продемонстрировала шафл так круто, что присутствующие детки едва смогли его повторить.

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