Дело было перед финалом: звезда «Холостяка» в простынке на голое тело показала, как ходила в баню

Экс-избранница рэпера Тимати Екатерина Сафарова поведала о последних днях на шоу.

Совсем скоро телеканал ТНТ анонсирует новый сезон романтического проекта «Холостяк», и победительница предыдущего шоу в Тимати в главной роли Екатерина Сафарова решила вспомнить о своем участии.

Девушка поведала подписчикам в Instagram, что перед финалом проекта участницам продюсеры проекта дали хорошенько отдохнуть.

«Все поехать тусить по элитным клубам Москвы, ну а я к бабушке в баньку», — вспомнила красотка.

Сафарова показала сделанный тогда на память кадр, как она спрятала обнаженные телеса под простынкой. Также среди ярких воспоминаний о проекте Сафарова отметила, что на улицах ее многие узнавали и поддерживали, и после проекта она с Тимати выходила в свет – стала героиней красной дорожки на «Премии Муз-ТВ».

К сожалению, союз Тимати и победительницы шоу оказался недолговечным. Пара распалась уже летом.

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