Конфуз на сцене: Клава Кока присела в откровенной мини-юбке, и все увидели, что у нее между ног

Любимица современной молодежи Клава Кока, урожденная Клавдия Высокова, буквально с первого дня в новом году на гастролях. Девушка осчастливила выступлениями многие тысячи жителей провинциальных городов, но не забывает и многомиллионной аудитории в Сети, куда заглядывает регулярно.

больше по теме Пусть Крид кусает локти: Валя Карнавал в одной футболке задрала ноги и показала в окно свои прелести Популярная тиктокерша весело провела первые дни нового года.

У себя в микроблоге Кока разместила видео с выступления на сцене с зеркальным полом. Пикантности ситуации придал наряд красотки – она выбрала коротенькую юбочку с имитацией подвязок. Но кадры были сделаны так, чтобы отражение содержимого под юбкой в камеру не попало.

Но все равно все увидели, что прячет Клава под подолом. Когда девушка стала танцевать и приседать, раздвигая ноги, из-под юбки выглянул угол белой рубашки и привлек все внимание к зоне промежности.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!