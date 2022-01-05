Конфуз на сцене: Клава Кока присела в откровенной мини-юбке, и все увидели, что у нее между ног

Любимица современной молодежи Клава Кока, урожденная Клавдия Высокова, буквально с первого дня в новом году на гастролях. Девушка осчастливила выступлениями многие тысячи жителей провинциальных городов, но не забывает и многомиллионной аудитории в Сети, куда заглядывает регулярно.
У себя в микроблоге Кока разместила видео с выступления на сцене с зеркальным полом. Пикантности ситуации придал наряд красотки – она выбрала коротенькую юбочку с имитацией подвязок. Но кадры были сделаны так, чтобы отражение содержимого под юбкой в камеру не попало.
Но все равно все увидели, что прячет Клава под подолом. Когда девушка стала танцевать и приседать, раздвигая ноги, из-под юбки выглянул угол белой рубашки и привлек все внимание к зоне промежности.
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