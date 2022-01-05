Когда в доме завелся маленький Человек-паук: сын Преснякова удивил папу своим трюком на большой высоте

Владимир Пресняков-младший состоялся не только как популярный музыкант, но и счастливый отец. У певца трое детей, старшему Никите от Кристины Орбакайте 30 лет, младших ему подарила Наталья Подольская – Артемию в этом году исполнится уже семь, малышу Ване сейчас годик.

Артемий растет творческим и очень активным ребенком. Мальчик уже не раз выходил на сцену с отцом, устраивает он настоящие концерты и дома для семьи. Его талант – это зажигательные танцы, но на сей раз мальчик продемонстрировал навыки Человека-паука. Он попросил отца запечатлеть его под потолком.

«Сфоткал? Все, я слезаю», — произнес смелый мальчик, взобравшись в дверном проеме до самого верха. И когда получил от отца утвердительный ответ, то смело спрыгнул с высоты.

«Бамс!», — озвучил звездный отец прыжок сына. А у мамы Наташи, которая наблюдала происходящее из-за угла, уже давно перестало уходить сердце в пятки – мальчишки такие мальчишки!

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