Пусть Крид кусает локти: Валя Карнавал в одной футболке задрала ноги и показала в окно свои прелести

20-летняя звезда TikTok Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, встретила Новый год с друзьями. Красотка как следует повеселилась сначала в большой компании, а затем отправилась в гости к подруге Юлии Гаврилиной, своей соседке по Hype House.

больше по теме Когда почти сутки в небе: Каменских в самолете обнажилась до бюстгальтера по время полета Певица отправилась на каникулы в Майами вместе с мужем.

Первый дни в новом году у Карнавал и Гаврилиной прошли не менее весело. Девушки сначала на всю ночь разместились в лимузине, устроив по городу буквально дискотеку на колесах, а весь следующий день провели в постели пентхауса с панорамными окнами.

Карнавал в одной футболке красиво позировала подруге. Красотка задрала ноги и повернулась к окошку своими упругими прелестями. От столь пикантного зрелища наверняка взбудоражились тысячи поклонников популярной блогерши, но и где-то начал кусать локти один Егор Крид, которого красотка бросила в прошлом году.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!