Взяла новую высоту: Юлия Ефимова в Сочи нырнула вниз головой в обрыв на 207 метров

Пока кто-то доедает салаты у телевизора, чемпионка Юлия Ефимова начинает новый год активно и экстремально. «Золотая рыбка» отечественного плавания улетела в Сочи, где не только покорила трассы Красной поляны, но и взяла новую высоту, прыгнув с самого высокого аттракциона банджи в Европе вниз головой на 207 метров.

Как это было, красотка показала в своем микроблоге. Она засняла волнительный момент прыжка в обрыв на видео, а также запечатлела это все на фотографиях.

Подписчики пришли в восторг от смелости чемпионки. «Бесстрашная!», «Это точно Юля?», «Как обычно! На высоте!», «Ну ты даешь!» «Сердце до пяток ушло», «Юля, ты молодец! Зная, какой мандраж и колотун внутри, выглядит прыжок очень уверенно и красиво», «Прыжок в омут с головой», — поражаются отваге хрупкой девушки фолловеры.

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