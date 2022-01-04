«Очень тепло»: Нетребко в сливочном пуховике с меховым воротником прогулялась по Санкт-Петербургу

Оперная дива проводит новогодние каникулы в России. Она устроила семейную прогулку по любимым улочкам и посетила цирк.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она выступала на самых больших площадках, а также на исторических аренах. Артистка давно привыкла к плотным гастролям.

Однако в этом году она успела отпраздновать юбилей в Кремле. А вот в Нью-Йорке Анна устроила себе небольшой отпуск. Потом она успела побывать в Италии и вернулась в Австрию, где у нее есть квартира. Там звезда отпраздновала Новый год.

Недавно Нетребко приехала в Россию с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Примечательно, что 4 декабря оперная дива решила сводить наследника в цирк на представление.

Она облачилась в леопардовый трикотажный костюм с лампасами и ботинки в клетку. Анна подчеркнула постройневшую фигуру. Юсиф поддержал жену и надел свитер с леопардом. А сын был в уютном костюме с принтом.

После шоу Нетребко отправилась гулять по Санкт-Петербургу. Она осталась в восторге от снежной погоды. Певица облачилась в сливочный пуховик и алый меховой воротник на молнии, который сочетался с шапкой.

«Да, завтра трудовой день. Я считаю, что зима должна быть зимой! Должен быть снег и мороз. Не хочу Мальдивы. В Питере очень тепло. Рекомендую гулять. Но стоит утеплиться», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Ой как классно, муж очень заботливый», «Привет, Анна! Вам очень идет зима!», «Какая вы красивая», «Очень похудели», «Классная семья», «Вы лучшая, столько позитива», «Стильна, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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