Утопает в огоньках и шарах: Галкин в белоснежном пальто прогулялся по своему саду у нарядной елки

Максим Галкин не перестает работать. Он признавался, что так часто ездит на гастроли и участвует в съемках, что большую часть времени с двойняшками Лизой и Гарри проводит Алла Пугачева.

Дети уже ходят во второй класс. Но в декабре они смогли повеселиться с одноклассниками, которых супруги пригласили в замок. А также Галкин свозил дочку в Истру, где они посетили музей.

больше по теме Поездка с папой: Лиза Галкина в пуховике с розами и алой шапке с брошкой приехала в Истру Максим Галкин решил устроить наследнице познавательную поездку в музей.

Примечательно, что юморист каждый раз Новый год празднует с родными и друзьями. У них были в гостях Игорь Николаев с женой, внучка Примадонны Клавдия, а также другие персоны. Они не только насладились застольем, но салютом.

А вот 4 декабря Галкин отправился прогуляться по заснеженному саду. Он облачился в белое пальто и шляпку в тон. Артист показал нарядную елку.

Дерево была украшено гирляндами, а также шарами и елочными игрушками. Пышный снег припорошил ветки. Елка была оформлена в красных и и белых тонах.

«Наша! Всем хорошего праздничного настроения желаю!» — написал Максим.

Друзья и поклонники восхитились тем, как нарядили главный символ Нового года. «Какая волшебная у вас лесная красавица», — отметила Анита Цой. «Очень красиво», «Вот это вы украсили», «Сказка просто», «Еще и замок рядом, это смотрится потрясающе», «Как вы нарядились, подстать жене», — прокомментировали пост подписчики.

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