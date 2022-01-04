Евангелина уже на каблуках: Лобода в силуэтном платье с пайетками запечатлелась с дочками у белой елки

Певица поделилась редким фото с наследницами. Они вместе отметили Новый год.

Светлана Лобода является одной из самых популярных и высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Она привыкла к регулярным гастролям. Певица много путешествует. При этом она всегда находит время для родных.

У артистки подрастает дочка Евангелина от танцора Андрея Царя, а также дочка Тильда, отца которого она скрывает. Не так давно звезда призналась, что перевезла их в Европу.

Однако в декабре Лобода то и дело каталась с дочками на санках. В перерывах между концертами и съемками она приезжала к наследницам. А вот в Новогоднюю ночь артистка работала в Москве.

По всей видимости, после выступления она присоединилась в родным. На новых фото Светлана позирует с силуэтном платье миди с пайетками. Наряд ультрамаринового цвета дополнили остроносые туфли.

Евангелина была в черном платье со струящейся юбкой. Она тоже надела ботильоны на шпильке. А вот маленькая Тильда облачилась в белое пышное платье. Лобода взяла кроху на ручку. Они позировали у белой елочки.

«Мои любимые девочки всегда со мной. С любовью к наступившему 22», — написала звезда.

Поклонников умилили нежные фото. «Ева какая выросла! На каблуках уже! Ну ничего себе!», «Ой, какие красивенькие», «Ева такая взрослая», «А почему младшая постоянно прячется, такой большой секрет», «Вы с дочками обалденно прекрасны», «Какие нежные семейные снимки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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