«Неплохая зима»: Сергей Лазарев показал, как отдыхает с сыном, дочкой и мамой в Турции

Сергей Лазарев является не только одним из самых популярных исполнителей, но и одним из самых скрытных персон в отечественном шоу-бизнесе. Примечательно, что ему несколько лет удавалось скрывать тот факт, что он стал отцом.

У него подрастает сын Никита, который в этом году пошел в первый класс. Также у него подрастает дочка Анна, которой три года исполнилось не так давно.

В 2021 году Сергей стал чаще показывать детей. Он брал их на красную дорожку в Сочи, а также пел с сыном на сцене. Регулярно артист вывозит малышей на море. Так в начале января он привез их в Турцию.

Лазарев провел экскурсию по номерам в отеле, где остановился с детьми, мамой и племянницей. Они остались в восторге от просторных спален и ванных комнат. Сам артист удивился тому, как там тепло.

«Ну что сказать? Неплохая зима в Турции. Четыре часа назад был снег, а сейчас зелень и трава!» — похвастался он.

Вечером в Белеке Сергей дал концерт. Во время его выступления дочка сидела среди зрителей и наблюдала за происходящим. Анна была в платье в клетку с воротником «Клодин». А на следующий день артистка смог отдохнуть вместе с наследниками.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у него красивая мама, которая молодо выглядит. «Ну что за чудо», «Сережа, твои дети космос», «Какие все красивые», «У вас душевный отдых», «Мама такая молодая», — прокомментировали кадры подписчики.

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