Домашний Новый год: подросший сын Собчак и дочка Кудрявцевой рассказали стихи Дедушке Морозу

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она с юных лет стала работать на телевидении. Примечательно, что Собчак не боится говорить правду и легко выведывает тайны у знаменитостей.

При этом сама она крайне редко дает интервью. Свободное время Ксения посвящает семье. Даже в декабре она находила время для прогулок с сыном Платоном.

Новый год Собчак решила встретить в домашней обстановке. Она устроила наследнику сюрприз, так как к ним в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Пятилетний мальчик был облачен в брюки и клетчатую рубашку.

Он прочитал стихи с выражением. При этом сын телеведущей был спокойным и выглядел уверено. Отметим, что с малых лет он изучает несколько иностранных языков. Гости были в полном восторге и громко аплодировали после выступления малыша.

Такой же сюрприз Лера Кудрявцева устроил для своей трехлетней дочке Марии. Телеведущая была расстроена, что ее наследница приболела, поэтому решила ее подбодрить. Дед Мороз и Снегурочка пришли к малышке с подарками. Мария была в белом плюшевом костюме. Она прочитала подготовленное стихотворение.

«Вот такой, дедушка Мороз, у нас стишок! Молодец», — сказала Лера. «А ты стеснялась! Как здорово! Спасибо большое!» — поблагодарил Дед Мороз.

Поклонники восхитились наследницей Кудрявцевой. Многие отметили, что она очень красивая. Также восторг у публики вызвал наследник Собчак.

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