Романтика в поселке: Кудрявцева в шубке цвета Барби вместе с Макаровым полюбовалась салютом

Телеведущая не только устроила застолье, но и прогулялась у особняка в новогоднюю ночь с родными и друзьями.

Лера Кудрявцева знакома публике, так как уже много лет работает на ТВ. Она брала интервью у селебрити и выведывала их тайны. Сама телеведущая не часто говорит о личной жизни.

50-летняя блондинка счастлива в браке с Игорем Макаровым. У пары подрастает трехлетняя дочка Мария. Все свободное время Лера посвящает семьей. Она гуляет с наследницей, водит ее в садик.

Накануне Нового года звезда переживала, что дочка приболела. Однако Лера собрала друзей и родных. Они дари друг другу подарки, устроили застолье. Сначала телеведущая была в белом костюме с пайетками.

А малышка Мария отметилась в платье в горох. Потом все отправились наслаждаться салютом у особняка знаменитости. Кудрявцева облачилась в плюшевую шубку цвета Барби.

Во время фейерверка телеведущая обнималась с мужем. Макаров прильнул к возлюбленной. Обычно пара редко публикует совместные фото. Поклонники восхитились семейной идиллией.

«Ну что за красота», «Какие вы милые», «Красиво! По-домашнему! По-настоящему!», «Замечательная Лера, замечательные люди!», «Какой роскошный вечерок получился», «Шубка красивая», «Лера, вы словно молодеете», «Вот это семейный Новый год», «Такие нарядные», — прокомментировали пост подписчики.

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