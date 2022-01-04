Истинная леди: Шубская в песочном жакете и джинсах клеш предстала с Овечкиным и сыном в США

Анастасия Шубская уже давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. Пара в свое время с размахом отметила свадьбу. даже мама избранницы хоккеиста Вера Глаголева была на торжестве, но вскоре после этого актриса умерла.

Она не увидела внуков, который родила Шубская. У спортсмена подрастают сыновья Сергей и Илья. Он не скрывает, что теперь мечтает о дочке, а также об олимпийской медали.

Еще недавно звездная семья отдыхала в Майами. А вот Новый год супруги предпочли встретить в Вашингтоне. Пара делилась кадрами, на которых отдыхала с сыновьями. Они гуляли в заснеженном парке.

А вот 4 декабря Шубская поделилась фото с мужем. Они запечатлелись у нарядной елки. Возлюбленная хоккеиста была в джинсах клеш и песочном жакете. В таком же стиле был одет Александр. А вот малыш Сергей предстала в дутом пуховике цвета электрик.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Анастасия выглядит стильно. «Ой! Ну до чего же хороши», «Шикарная Анастасия», «Какие красивые и счастливые!», «Как вы выглядите! Просто потрясающе», «Какая прелесть», «Вы такая утонченная», «Очень стройная мамочка», «Старший копия мама, младший копия папа», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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