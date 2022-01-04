Стильный монохром: Топурия в пудровом костюме с брюками клеш и шубке из меха куницы вышла на променад

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Уже больше 15 лет она выступает с группой «А’Студио». В недавнем интервью артистка призналась, что сама Алла Пугачева в свое время поддержала ее.

Теперь Кети является одой из самых востребованных певиц в стране. Более того, она славится своим чувством стиля. На сцене артистка регулярно выступает в элегантных платьях или костюмах.

У Топурии сложилась не только карьера, но и личная жизнь. Она счастлива в браке со вторым мужем Львом Деньговым. У пары подрастает сын Адам, которому скоро исполнится годик, а от прошлых отношений у певицы есть дочка Оливия.

Примечательно, что каникулы она проводит с семьей. Но накануне певица отметилась на променаде. Она была облачена в пудровый трикотажный костюм с брюками клеш и шубку из меха куницы. Звезда запечатлелась на фоне своего дорогостоящего автомобиля.

«Новогодняя сказка», — написала солистка «А’Студио».

Поклонники одарили ее комплиментами. «Потрясающая женщина», «На маму с возрастом стала похожа», «Красотка, а самое главное поет отлично и красивые песни», «Какая ты тут мягкая и красивая», «Загляденье», «Вы роскошная, меха к лицу», «Вау! Какая карета! Принцесса тоже», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Юлия Барановская, Марина Юдашкина и Ольга Бузова тоже носят шубы в этом сезоне.

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