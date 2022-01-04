А кроха в платье в горох: Кудрявцева в белом костюм с пайетками отметила Новый год с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Многие привыкли ее видеть в ярких нарядах на экранах телевизоров. Блондинка ведет несколько передач, включая «Секрет на миллион».

Обычно она регулярно ездит на съемки и ведет праздничные концерты. Но даже в декабре звезда находила время на прогулки с дочкой Марией и своим мужем Игорем Макаровым. Супруги даже были на утреннике наследницы в садике.

По словам Леры, накануне Нового года ее дочка приболела, но она увиделась с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для девочки гости спели песни. А потом телеведущая собрала дома друзей.

В соцсети она поделилась кадрами, на которых все распаковывают подарки. Под елочкой были и презенты для Маши. Кроха облачилась в белое платье в горох. Она была в центре внимания. Кудрявцева для особенного вечера выбрала белый костюм с пайтками и брюками палаццо. Такой же наряд есть у певицы Алсу.

Кульминацией праздника стал салют. Все вышли во двор, чтобы полюбоваться красочным видом. Рядом с телеведущей был муж, который ее обнимал.

«Просто оставлю здесь это видео. Здравствуй 2022 — надеемся на тебя», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейными кадрами. «Такое доброе, милое видео!», «Счастья вам и вашим близким! Вы, Лера, такой семейный человек!», «Конечно очень красивое видео», «Как прекрасны эти моменты», «Ну просто красавица», «Дочка у вас чудесная», — прокомментировали пост подписчики.

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