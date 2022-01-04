Дива без макияжа: Ани Лорак в модном пуховике-дутике и джинсах отметилась в аэропорту

Певица отправилась в поездку впервые после Нового года.

Ани Лорак является одной из самых успешных украинских исполнительниц. Она регулярно ездит на гастроли. Примечательно, что в декабре 2021 года певица снималась в новогодних шоу и активно выступала.

А вот Новый год она отметилась с дочкой Софией и своими друзьями. Артистка решила несколько дней провести с родными. Однако уже 4 декабря она собралась в очередную поездку.

В аэропорту Лорак запечатлелась в зале ожидания. Она была облачена в белый пуховик-дутик, который в моде в этом сезоне. Также певица выбрала для удобства джинсы.

Обычно она всегда старается выглядеть безупречно, но в поездках отказывается от косметики. На этот раз артистка была без макияжа, а волосы спрятала под бейсболку. К слову, в ее гардеробной можно найти целую коллекцию кепок.

Певица была в хорошем настроении и пожелала поклонникам отличного дня. Сама Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) похвасталась зимним аутфитом. Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что в 43 года она выглядит моложе многих коллег.

«Ну что за дива», «Какая вы красотка», «Просто сияете», «Очень красивая», «Вас даже без макияжа не сложно узнать», «Ну как вы прекрасны», «Интересно, куда вы направляетесь», «Отдыхать или работать? Выглядите чудесно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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