Четыре поколения вместе: Валерия запечатлелась с внучкой, сыном, мамой и невесткой на празднике

Валерия всегда славилась не только своими вокальными данными, но и дружной семьей. Она не скрывает, что любит своих детей от прошлых отношений. Ее сын Артемий Шульгин несколько лет назад уже женился. Он предпочитает жить за границей.

А полтора года назад сыграл свадьбу и Арсений Шульгин. Он со своей возлюбленной Лианой вскоре подарил маме внучку Селин. Примечательно, что кроха родилась 1 января.

И недавно Валерия отпраздновала не только Новый год, но и первый день рождения внучки. Вся семья собралась за одним столом. Невестка певицы была в платье цвета ванили. В таком же стиле была одета и именинница.

Девочка предстала в платье с юбкой с кружевом и кардигане в тон. А вот сама артистка отметилась в брюках с лампасами и атласной блузке. Арсений был весь в черном. С ним в одной гамме оделась бабушка, мама певицы, Галина Николаевна.

«Первый День рождения нашей Селин. Теперь эта крошка для нас — центр Вселенной» — написала Валерия.

Поклонники и друзья восхитились трогательными фото. Многие отметили, что Селин растет красивой, как ее бабушка. «Счастья малышке! Какая же у вас чудесная семья», — заявил Юсиф Эйвазов. «Как же вы похожи!» — отметила Олеся Судзиловская. «Папина копия и ваша, Валерия», «Какая умная девочка. Какой у нее взрослый взгляд», «Папа и дочка, одно лицо!» — прокомментировали пост подписчики.

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