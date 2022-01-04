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Хромченко любит тот же фасон: Шубская похвасталась стройной фигурой в модных джинсах клеш

Тренд на 70-е все сильнее набирает обороты.

Хромченко любит тот же фасон: Шубская похвасталась стройной фигурой в модных джинсах клеш
Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

90-е годы постепенно уходят с модных подиумов, а вот стиль 70-х все увереннее набирает обороты. Вместе с ним в тренды вошли расклешенные брюки.

Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущая заметила, что этот фасон брюк визуально стройнит фигуру и вытягивает ноги. И сама не отказала себе в удовольствии примерить актуальную вещицу. Она выбрала джинсы с принтом тай-дай.

Эвелина Хромченко.
Эвелина Хромченко. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал/ youtu.be/CPu5wc_x-oA

Вслед за ней трендовые джинсы клеш приобрела жена Александра Овечкина Анастасия Шубская, которая предпочла модель из классического синего денима. Звезда примерила модные брюки и запечатлелась в них для личного блога, блеснув перед поклонниками стройной фигурой.

Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

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