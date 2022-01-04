Что почитать в новогодние праздники: советы писателя Олега Роя
Видео
Новогодние каникулы в Екатеринбурге: наш путеводитель
Видео

И с шапочкой, как у Снегурочки: Порошина предстала на школьном празднике в мерцающем платье на запах

Звезда выгодно показала фигуру в стильном облачении.

И с шапочкой, как у Снегурочки: Порошина предстала на школьном празднике в мерцающем платье на запах
Мария Порошина. Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/

Мария Порошина поделилась с поклонниками кадрами празднования Нового года в школе своих детей.

Звезда примерила на торжество серебристое мерцающее платье на запах, а на голову надела белую шапочку, как у снегурочки. С улыбкой на лице она запечатлелась у нарядной елочки.

Мария Порошина на школьном празднике. Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/

Отметим, что к платьям на запах ранее советовал присмотреться Александр Васильев. Ведущий Модного приговора» считает, что такие одеяния отлично подчеркивают талию и выгодно подают фигуру.

Ранее в мерцающем платье на запах черного цвета появилась в свете Юлия Савичева. Певица выбрала этот образ для празднования дня рождения младшей дочки Славы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Александр ВасильевМария ПорошинаЮлия Савичева