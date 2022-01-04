И с шапочкой, как у Снегурочки: Порошина предстала на школьном празднике в мерцающем платье на запах

Мария Порошина поделилась с поклонниками кадрами празднования Нового года в школе своих детей.
Звезда примерила на торжество серебристое мерцающее платье на запах, а на голову надела белую шапочку, как у снегурочки. С улыбкой на лице она запечатлелась у нарядной елочки.
Отметим, что к платьям на запах ранее советовал присмотреться Александр Васильев. Ведущий Модного приговора» считает, что такие одеяния отлично подчеркивают талию и выгодно подают фигуру.
Ранее в мерцающем платье на запах черного цвета появилась в свете Юлия Савичева. Певица выбрала этот образ для празднования дня рождения младшей дочки Славы.
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