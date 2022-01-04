Глаза в глаза: приемная дочь Александра Абдулова поделилась его редкими фото

Ксения Алферова хоть и родилась в первом браке мамы Ирины Алферовой с болгарским дипломатом Бойко Гюровым, считает своим папой Александра Абдулова, второго мужа родительницы. Именно он воспитал ее, вложив всю душу в свою падчерицу.

В личном блоге Ксения Алферова обнародовала редкие фото из семейного архива, где ее запечатлели с Александром Абдуловым в разное время.

«Папы не стало 3 января больше десяти лет назад. Мне кажется, это было совсем недавно. Я очень скучаю. Мне тебя страшно не хватает! Твоя партизанка Тамарка. Помолитесь за раба Божия Александра!» — написала актриса в Instagram.

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