Теперь официально: Стоцкая впервые вышла в свет с новым бойфрендом, облаченным в роскошную шубу

Анастасия Стоцкая официально перестала скрывать свои отношения со своим коллегой Александром Казьминым.

Она выставила в свой Instagram снимок с возлюбленным, на котором запечатлела семейные новогодние посиделки. Вместе с Анастасией и Александром сфотографировались дети артистки от ее экс-мужа Сергея Абгаряна.

Теперь же Анастасия Стоцкая впервые вышла в свет с Александром Казьминым, облаченным в роскошную шубу.

Пара решила посетить ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». И вновь компанию им составили наследники певицы. Судя по этому факту, в отношениях артистов все серьезно.

Отметим, что Александр Казьмин еще с августа выкладывает в личный блог снимки с Анастасией Стоцкой, а вот певица долгое время не решалась раскрывать их связь.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!