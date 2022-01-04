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Теперь официально: Стоцкая впервые вышла в свет с новым бойфрендом, облаченным в роскошную шубу

Компанию им составили дети певицы.

Теперь официально: Стоцкая впервые вышла в свет с новым бойфрендом, облаченным в роскошную шубу
Фото: Анастасия Анастасия Стоцкая. Фото: Instagram.com/100tskaya

Анастасия Стоцкая официально перестала скрывать свои отношения со своим коллегой Александром Казьминым.

Она выставила в свой Instagram снимок с возлюбленным, на котором запечатлела семейные новогодние посиделки. Вместе с Анастасией и Александром сфотографировались дети артистки от ее экс-мужа Сергея Абгаряна.

Теперь же Анастасия Стоцкая впервые вышла в свет с Александром Казьминым, облаченным в роскошную шубу.

Пара решила посетить ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». И вновь компанию им составили наследники певицы. Судя по этому факту, в отношениях артистов все серьезно.

Отметим, что Александр Казьмин еще с августа выкладывает в личный блог снимки с Анастасией Стоцкой, а вот певица долгое время не решалась раскрывать их связь.

Анастасия Стоцкая с бойфрендом и детьми. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

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