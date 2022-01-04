«Сбылась моя мечта!»: Гузеева показала своего немедийного мужа из романтического путешествия по Европе

Лариса Гузеева много лет хотела поездить на своей машине по миру.

Лариса Гузеева сразу после празднования Нового года решила осуществить свою давнюю мечту. Ведущая программы «Давай поженимся!» давно планировала совершить путешествие с мужем по Европе на своем автомобиле и наконец-то решилась перейти к намеченному плану.

Отдыхая после непростой, но романтичной поездки в одном из ресторанов в Словении, Лариса Гузеева рассказала поклонникам об этом и показала своего немедийного мужа.

«Сбылась моя мечта! В кои веки путешествую на машине. Было очень сложно, но все у нас получилось! 26 часов в машине! Игорь ее вел», — сказала ведущая и показала своего мужа Игоря Бухарова за столиком в ресторане.

Звезда сообщила, что ей очень нравится в Словении, где ей показалось все очень уютным, красивым и вкусным.

Напомним, муж Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров работает ресторатором и не ведет светского образа жизни. Ведущая также крайне редко светит его в Сети.

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