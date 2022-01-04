«Сбылась моя мечта!»: Гузеева показала своего немедийного мужа из романтического путешествия по Европе

Лариса Гузеева сразу после празднования Нового года решила осуществить свою давнюю мечту. Ведущая программы «Давай поженимся!» давно планировала совершить путешествие с мужем по Европе на своем автомобиле и наконец-то решилась перейти к намеченному плану.
Отдыхая после непростой, но романтичной поездки в одном из ресторанов в Словении, Лариса Гузеева рассказала поклонникам об этом и показала своего немедийного мужа.
«Сбылась моя мечта! В кои веки путешествую на машине. Было очень сложно, но все у нас получилось! 26 часов в машине! Игорь ее вел», — сказала ведущая и показала своего мужа Игоря Бухарова за столиком в ресторане.
Звезда сообщила, что ей очень нравится в Словении, где ей показалось все очень уютным, красивым и вкусным.
Напомним, муж Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров работает ресторатором и не ведет светского образа жизни. Ведущая также крайне редко светит его в Сети.
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