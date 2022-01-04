В спецэпизоде «Гарри Поттера» вместо детского фото Эммы Уотсон показали другую актрису

Премьера юбилейного спецэпизода «Гарри Поттера» под названием «Возвращение в Хогвартс» не обошлась без скандала. И речь идет не об участии в шоу писательницы Джоан Ройлинг.

После того, как фанаты франшизы посмотрели трансляцию в Twitter появились общения о том, что в шоу допущена ошибка. А именно, вместо детской фотографии Эммы Уотсон, сыгравшей Гермиону, создатели проекта показали снимок маленькой Эммы Робертс – тоже молодой актрисы, но никогда не снимавшейся в «Гарри Потере».

Причем продюсеры эпизода признали, что ошиблись и пообещали исправить видео.

«Внимательные фанаты «Гарри Поттера»! Вы обратили внимание на редакторскую ошибку в подписи к фотографии. Скоро появится новая версия», — цитирует официальное заявление продюсеров издание Entertainment Weekly.

Напомним, воссоединение актеров под названием «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» вышло 1 января на потоковом сервисе HBO Max, в России его транслировала «Амедиатека».

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