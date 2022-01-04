Умер актер из «Сказки о купеческой дочери и таинственном цветке» Владимир Городничев

Почти всю свою жизнь артист отдал Ивановскому драмтеатру.

3 января скончался российский актер Владимир Городничев. Мужчине было 74 года.

Зрители могут помнить его по главной роли в фильме «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке» 1991 года, экранизации «Аленького цветочка».

Печальную новость сообщил Ивановский драматический театр, в котором артист служил большую часть своей жизни.

«Многие годы Владимир Константинович успешно занимался педагогической деятельностью в Ивановском областном колледже культуры, где вел занятия по сценическому движению, включая фехтование. Являясь прямым учеником Аркадия Немировского — одного из основоположников Московской школы сценического боя и фехтования, Владимир Константинович обучал этому искусству своих студентов, являлся постановщиком «боевых» сцен в спектаклях театра», — говорится на сайте театра.

Прощание с Городничевым пройдет в Иваново 6 января.

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