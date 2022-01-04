«Как мы встречали Новый год»: жена Виторгана показала роскошный стол и нарядных дочек в кукольных платьях

Народный артист отметил праздник с Ириной Млодик и своими близкими.

Ирина Млодик показала в личном блоге, как отметила Новый год в семейном кругу. Жена Эммануила Виторгана накрыла роскошный стол с красной икрой, картошечкой, оливье, винегретом, солеными огурчиками и запеченной рыбой.

В гости к звездной чете пришла мама Ирины Млодик Римма и ее племянница актриса Авиталь Ивова, которая живет в Великобритании.

Самыми нарядными на торжестве выглядели маленькие дочки Эммануила Виторгана и Ирины Млодик Этель и Клара, которых родители облачили в кукольные платья с пышными юбочками.

«Как мы встречали семьей Новый год», — подписала обнародованные в личном блоге фотографии праздника Ирина Млодик.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!