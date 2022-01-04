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«Как мы встречали Новый год»: жена Виторгана показала роскошный стол и нарядных дочек в кукольных платьях

Народный артист отметил праздник с Ириной Млодик и своими близкими.

«Как мы встречали Новый год»: жена Виторгана показала роскошный стол и нарядных дочек в кукольных платьях
Эммануил Виторган с женой. Фото: instagram.com/irina_vitorgan/

Ирина Млодик показала в личном блоге, как отметила Новый год в семейном кругу. Жена Эммануила Виторгана накрыла роскошный стол с красной икрой, картошечкой, оливье, винегретом, солеными огурчиками и запеченной рыбой.

В гости к звездной чете пришла мама Ирины Млодик Римма и ее племянница актриса Авиталь Ивова, которая живет в Великобритании.

Эммануил Виторган с близкими. Фото: instagram.com/irina_vitorgan/

Самыми нарядными на торжестве выглядели маленькие дочки Эммануила Виторгана и Ирины Млодик Этель и Клара, которых родители облачили в кукольные платья с пышными юбочками.

«Как мы встречали семьей Новый год», — подписала обнародованные в личном блоге фотографии праздника Ирина Млодик.

Дочки Эммануила Виторгана. Фото: instagram.com/irina_vitorgan/

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