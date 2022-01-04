«Произведение искусства»: Боярский, Лещенко, Крутой рассыпались в комплиментах в адрес Алеси Ярмоленко

Певица выступила со своим отцом Анатолием Ярмоленко на шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Дуэт Анатолия и Алеси Ярмоленко с песней «Карнавал» в проекте Первого канала «Две звезды. Отцы и дети» произвел фурор. Судьи единодушно поставили музыкальному дуэту из Беларуси наивысшую оценку – 5 баллов.

«Это замечательная пара, веселая, с юмором, зажигательная, новогодняя… Энерджайзер! Но Анатолию есть, где черпать вдохновение! Папа, спасибо большое, что создали это произведение искусства», — сказал Михаил Боярский.

«Алеся, ты всегда была очаровательной… От вас идет какой-то потрясающий совершенно позитив, радость», — похвалил Лев Лещенко.

«Это очень по-новогоднему было! От костюмов до пения! Я с удовольствием поставлю пятерку!» — высказался Игорь Крутой.

Алеся и Анатолий оделись для своего выступления в одном стиле, облачившись в серебристые сверкающие наряды. Певица выбрала трендовый фасон с бахромой и вырезом-каплей в области декольте.

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