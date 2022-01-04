«Надеюсь, будет меньше разочарований»: Стоцкая устроила домашние посиделки с новым бойфрендом и детьми от Абгаряна

В марте прошлого года Анастасия Стоцкая призналась поклонникам, что развелась со своим мужем Сергеем Абгаряном.

Певица старательно скрывала проблемы в семье и факт разрыва отношений. А раскрыть личную информацию решилась, когда душа отболела. Разрыв пары произошел на самом деле еще в 2019-м.

В августе 2021-го Анастасия Стоцкая засветилась со своим новым бойфрендом, актером Александром Казьминым, на Мальдивах. Снимок с ней во время поцелуя разместил ее возлюбленный в своем Instagram, заметив, что их отношения, увы, почему-то осуждают некоторые люди.

А теперь сама Анастасия Стоцкая показала в личном блоге фотографию своего нового мужчины в компании детей от Сергея Абгаряна и подруги. Артистка устроила домашние посиделки в честь новогодних праздников.

«Я исключаю из своей жизни людей, которые «не из моей стаи». И крайне редко впускаю в свою жизнь новых людей. Они, к счастью, появляются, но только временем проверяются отношения. И я надеюсь, что в моей жизни будет меньше разочарований. Но я принимаю любой опыт, как урок. Надеюсь, что благодаря этим урокам становлюсь лучше, умнее с каждым годом, мудрее. В общем, жизнь прекрасна и удивительна во всех ее проявлениях», — написала она в своем аккаунте.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!