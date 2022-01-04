Коста-Рика, держись! Боня в маленьком лифчике на грудях-яблочках и кукольной юбочке в кружевах возлегла на скамье

Виктория Боня отпраздновала Новый год в Коста-Рике и осталась здесь на рождественские каникулы.

Светская львица в новых климатических условиях расцвела, похудела, похорошела. И чувствует себя здесь экс-звезда «Дома-2» просто отлично!

«Остаюсь здесь жить! Решено. А что? Испанский я знаю, океан здесь такой теплый, что больше ничего не нужно для полного счастья», — написала она в Instagram.

Виктория Боня решила показать поклонникам свою фигуру, облачившись в маленький лифчик и кукольную юбочку в кружевах, блеснув округлой грудью и тонкой талией.

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