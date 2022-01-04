Нарядная елка, катание с горок, праздничный салют: как Михалков с женой отпраздновали Новый год

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram поделилась кадрами, как она вместе с мужем отпраздновала Новый год в подмосковном имении.

На кадрах можно увидеть очень красивую елочку, украшенную игрушками и гирляндами. Для всех гостей в новогоднюю ночь был устроен шикарный салют. Кроме того, близкие Никиты Михалкова получили возможность покататься с горок около имения.

«С Новым годом! Счастья и здоровья вашей семье», «С Новым годом вашу замечательную семью. Счастья вам всем и здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Никита и Татьяна Михалковы живут в доме на Николиной горе. Кухня в особняке выполнена в стиле послевоенных времен. Общий стиль дома определен семидесятыми годами прошлого века.

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