Каникулы в семье отца: старший сын Водяновой запечатлелся с мачехой в ее кантри-доме в окружении близких

Старшие дети Натальи Водяновой, Лукас, Виктор и Нева, решили новогодние каникулы провести не с мамой, а отцом Джастином Тревором Беркли Портманом. С ним топ-модель состояла в браке до 2011 года, а сейчас счастлива в отношениях с французским миллионером Антуаном Арно.

Британский аристократ и миллионер Джастин Портман в настоящий момент живет в Уругвае со своей женой, актрисой Морган Снайдер и двумя детьми — сыном Лео и дочерью Стар Шарлоттой. Вместе с наследниками от Натальи Водяновой они составили дружную компанию.

Новый год семья отметила весело и по-простому, они не стали наряжаться, примерив обычные джинсы, кофты и рубахи. Однако не забыли про карнавальные элементы – шляпы, колпачки, забавные очки и ободки.

В таком веселом образе Лукас Портман запечатлелся рядом с мачехой Морган Снайдер, младшим братиком Лео на руках и на фоне Невы и Виктора в гостиной, оформленной в стиле кантри.

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