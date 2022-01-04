«Идем в ресторан!»: Нетребко устроила променад по Петербургу в модном пуховике-баллоне с граффити

Анна Нетребко ведет активный образ жизни. Где бы она не была, при любых условиях устраивает экскурсии и прогулки не только для себя, но и для своих близких.

В период новогодних каникул певица решила посетить Санкт-Петербург, где тут же выбралась на променад с сыном Тьяго, мужем Юсифом Эйвазовым и друзьями. Звезда оперы призналась, что на улице холодно (минус 10), но откладывать задуманное они не стали. Все семейство облачилось в теплые пуховики и шапки.

Анна Нетребко выбрала белую куртку-баллон с принтом в виде граффити, надев с ней вязаную гномью шапочку в рубчик, серебристое платье в пайетках и брючки.

«Идем в ресторан!» — заявила жена Юсифа Эйвазова.

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