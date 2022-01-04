«Какая тяжелая лопата»: Шубская подловила, как ее сын убирает территорию около особняка от снега

В Вашингтоне выпало очень много осадков.

Модель Анастасия Шубская в сторис Instagram показала, как ее сын Сережа от хоккеиста Александра Овечкина убирает снег около особняка в Вашингтоне.

«Какая тяжелая лопата. Мама. Она тяжелая», — говорит Сережа.

«Пойдем к папе подойдем», — отметила Анастасия Шубская.

«И поменяемся?» — спрашивает Сережа.

«Да. Хочешь я понесу лопату», — произносит Анастасия Шубская и помогает сыну.

Напомним, что у Анастасии Шубской и Александра Овечкина двое общих сыновей. Кроме Сергея, есть еще и совсем еще маленький Илья.

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