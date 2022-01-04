Примчался к Решетовой, забрал сына: вопреки ожиданиям новой пассии, Тимати провел первые дни года с наследником

В Новый год в Дубае собрались многие близкие люди рэпера Тимати, за исключением матери и дочки, которые праздновали наступление 2022-го с Филиппом Киркоровым. Тимур Юнусов прилетел в Эмираты, чтобы в новогоднюю ночь дать концерт и, как считали поклонники, воссоединиться со своей новой пассией, 19-летней Сашей Дони.

Но пока Саша Дони ждала встречи, первым делом Тимати направился к бывшей возлюбленной, модели Анастасии Решетовой, которая живет в Дубае. Вместе с ней сменил место жительства их двухлетний сынишка Ратмир, и соскучившийся отец поспешил забрать сына к себе, чтобы насладиться общением с подросшим наследником.

Судя по всему, Тимати с сыном куда-то улетели из Дубая, поскольку видео было сделано в аэропорту перед посадкой.

Напомним, Тимур Юнусов – отец семилетней Алисы от модели Алены Шишковой. Сына Ратмира ему родила Анастасия Решетова в 2019 году, и через год они расстались.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!