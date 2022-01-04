Новогодние каникулы в Екатеринбурге: наш путеводитель
Видео
Как приготовить свинину в тесте с грибами и пряными травами
Видео

Побег от Тутберидзе: семнадцатилетний фигурист Рухин перешел в «Ангелы Плющенко»

Спортсмен уже поучаствовал в шоу двукратного олимпийского чемпиона «Щелкунчик».

Побег от Тутберидзе: семнадцатилетний фигурист Рухин перешел в «Ангелы Плющенко»
Этери Тутберидзе. Фото: Globallookpress.com

Перспективный семнадцатилетний фигурист Егор Рухин ушел из команды Этери Тутберидзе. Сейчас он официально значится как ученик «Ангелов Плющенко». Как сообщает источник, Рухин сменил школу после чемпионата России в декабре 2021 года.

Егор Рухин
Егор Рухин. Фото: Globallookpress.com

Интересно, что Егор Рухин неудачно выступил на последнем чемпионате России. Он занял последнее восемнадцатое место. Судя по всему, у фигуриста состоялся после этого не самый приятный разговор с Этери Тутберидзе, которая максималистка и не терпит плохих результатов.

Добавим, что Евгений Плющенко уже активно использует Егора Рухина в своих проектах. К примеру, спортсмен принял на днях участие в шоу «Щелкунчик», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Егор Рухин нынешний сезон начал в ЦСКА, вышел в финал юниорского «Гран-при», но затем предпочел уйти в «Хрустальный». Он является действующим бронзовым призером первенства России среди юниоров.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

"Ангелы Плющенко"Евгений ПлющенкоЕгор РухинЭтери ТутберидзеЭтери Тутберидзе последние новости