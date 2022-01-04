Побег от Тутберидзе: семнадцатилетний фигурист Рухин перешел в «Ангелы Плющенко»

Перспективный семнадцатилетний фигурист Егор Рухин ушел из команды Этери Тутберидзе. Сейчас он официально значится как ученик «Ангелов Плющенко». Как сообщает источник, Рухин сменил школу после чемпионата России в декабре 2021 года.

Интересно, что Егор Рухин неудачно выступил на последнем чемпионате России. Он занял последнее восемнадцатое место. Судя по всему, у фигуриста состоялся после этого не самый приятный разговор с Этери Тутберидзе, которая максималистка и не терпит плохих результатов.

Добавим, что Евгений Плющенко уже активно использует Егора Рухина в своих проектах. К примеру, спортсмен принял на днях участие в шоу «Щелкунчик», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Егор Рухин нынешний сезон начал в ЦСКА, вышел в финал юниорского «Гран-при», но затем предпочел уйти в «Хрустальный». Он является действующим бронзовым призером первенства России среди юниоров.

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