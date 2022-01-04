«Не хватает физической формы»: Загитова объяснила, почему не проходит отбор на чемпионаты мира

Как отметила олимпийская чемпионка, в будущем она хотела бы попробовать себя в роли тренера.

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему в последние годы даже не предпринимает попыток отобраться на чемпионаты мира или хотя бы на российское первенство.

«На таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, на других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы». Алина Загитова

Как отметила Алина Загитова, в будущем она хотела бы попробовать себя в роли тренера. При этом она заметила, что пока не знает – хватит ли у нее нервов в этой непростой профессии. По словам Загитовой, только время сможет ответить на этот вопрос, сообщает портал Olympics.com.

Напомним, что Алина Загитова еще в конце 2019 года приостановила профессиональную карьеру. При этом она пока официально не говорила, что больше не выступит на крупных российских или международных турнирах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!