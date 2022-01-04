Гарика потянуло на экзотику? Новая пассия Харламова с усами и в купальнике появилась на пляже

С осени 2021 года официально стало известно, что комик Гарик Харламов встречается с актрисой сериала «Гусар» Катериной Ковальчук. Пара уже несколько раз выходила в свет вместе, девушка не стесняется льнуть к плечу знаменитого бойфренда и демонстрировать чувства.

К тому же, о серьезности намерений в паре говорит тот факт, что юморист познакомил свою дочку-школьницу от Кристины Асмус с новой возлюбленной. Об этом стало известно, когда Ковальчук подводила итоги ушедшего года и засветила на видео трогательные отношения с «падчерицей».

Также на кадрах Ковальчук не постеснялась показать себя в неожиданном образе. Девушка с усами на лице и в бирюзовом купальнике появилась на пляже, дефилируя с маленьким шпицем подмышкой. Интересно, для чего ей понадобилось перевоплощаться в столь оригинальный образ.

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