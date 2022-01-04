«Каждая тренировка на счету»: Костенко показала талию после праздничных выходных

Многодетная мама Анастасия Костенко не стала долго отдыхать в новогодние выходные. Красотка поспешила вернуться к тренировкам, чтобы привести себя в форму после праздника и последних родов, которые состоялись в конце октября.

Занимается девушка самостоятельно у себя дома – в коттедже оборудован спортзал, где футболист тренируется. Костенко в топе и велосипедках позировала себе для фото, чтобы показать, как позанималась, и засветила выпирающий животик.

«Один день отдохнули и снова в строй, каждая тренировка на счету», — подписала кадр модель.

Напомним, что Костенко родила третьего ребенка. На сей раз она подарила мужу долгожданного наследника. Футболист, таким образом, стал отцом в четвертый раз – от первого брака у него есть 12-летняя дочка.

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