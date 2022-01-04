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Когда сон не идет: прикрывая обнаженные прелести одеялом, Клава Кока запечатлелась в постели

Певица в Ижевске произвела настоящую сенсацию на концерте.

Когда сон не идет: прикрывая обнаженные прелести одеялом, Клава Кока запечатлелась в постели
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, буквально с первого дня нового года уже на сцене. Девушка отправилась на гастроли по стране, и первым в списке городов у нее значился Ижевск.

Знаменитость выступила на главной площади столицы Удмуртии. Мороз не испугал местную публику – народу было очень много, и радостная певица вышла в Сеть, чтобы поделиться с фолловерами:

«Знаете, что мне сказали? За все время существования центральной площади Ижевска сегодня на ней было больше всего людей! На моем концерте!».

Видимо, сенсационное выступление произвело на Клаву такое впечатление, что красотка не смогла уснуть. Прикрыв обнаженные прелести одеялом, она вещала прямо из кровати, радуясь успеху и делясь эмоциями.

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