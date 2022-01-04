Пикантное закулисье: переодеваясь, Загитова засветила желтое белье под юбкой

Фигуристка надела несколько нарядов, и каждый раз подол взлетал вверх.

«Красная балерина» фигурного катания Алина Загитова активно ведет микроблог в Instagram. Там звезда показывает, как проходят ее будни и праздники, работа и выступления, тренировки и досуг с друзьями.

Пока многие отдыхают, Загитова усердно работает. Чемпионка задействована в шоу Татьяны Навки и сейчас катается на спектакле «Аленький цветочек». Как проходит смена костюмов, которых за постановку ей нужно показать несколько, Алина продемонстрировала у себя в сторис.

Чтобы не снимать коньки каждый раз, наряды на артистку надевают все и сразу. Получается объемная многослойность, но по-другому просто никак – шнуровать коньки каждый раз времени просто нет.

Одно платье, другое, юбка, еще платье – и слой за слоем каждый подол поднимался над головой фигуристки. Загитова не постеснялась за всем этим процессом продемонстрировать, что у нее желтое белье под юбкой – это специальные концертные трусы, которые так или иначе на выступлении видят все.

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