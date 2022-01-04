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Шведский стол с крабами, устрицами и лососем: Бородина похвасталась, как питается на Мальдивах

От обилия морепродуктов витрины буквально ломятся.

Шведский стол с крабами, устрицами и лососем: Бородина похвасталась, как питается на Мальдивах
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина с дочками и подругой улетела на Мальдивы. Звезда экрана решила не экономить на первом в новом году отпуске и купила дорогой перелет и проживание в фешенебельной вилле на берегу океана.

Бородина уже показала, что у нее виды из окна открываются фантастические. Не менее впечатляет и панорама в ресторане – на ужин Ксения отправилась с видеокамерой. Она запечатлела, как выглядит ее шведский стол.

Лобстеры и креветки огромных размеров, крабы и устрицы разных видов, роллы, суши и сашими – потчуют здесь исключительно морепродуктами. Здесь же на горяченькое можно взять супчик или заказать шашлычок из тунца или лосося – что душа пожелает.

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