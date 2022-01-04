Трусики даже не видно: Севастьянова так легла на карибском пляже, что бикини просто затерялось на ней

А между тем, красотка надела на этот раз черный крошечный купальник.

Звезда отечественной гимнастики, олимпийская чемпионка-2012 Каролина Севастьянова продолжает свой отдых на Карибском море. Длинноногая красотка выбрала остров Сен-Бартелеми и наслаждается уединением.

Встретив Новый год в местном клубе, все последующие дни наступившего года Севастьянова нежится на солнышке, только и успевая менять купальники. На сей раз она отдала предпочтение черному микрокомплекту.

Расположившись на пляже под ласковым солнышком, Севастьянова решила сфотографировать себя. И приняла такое положение тела, что трусики оказались просто незаметны глазу зрителя. Благо, черный лиф напоминал, что купальник все-таки на красотке есть.

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